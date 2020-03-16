İstanbul5 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Avrupa’dan dönen IKBY Parlamento Başkanı kendini izole etti

Avrupa’dan dönen IKBY Parlamento Başkanı kendini izole etti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosu Başkanı Reyvaz Faik, Hollanda ziyaretinin ardından kendini 2 hafta karantinaya aldığını açıkladı.

Avrupa’dan dönen IKBY Parlamento Başkanı kendini izole etti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosu Başkanı Reyvaz Faik, Hollanda ziyaretinin ardından kendini 2 hafta karantinaya aldığını açıkladı.

IKBY Parlamentosu Başkanı Reyvaz Faik'in Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, 3 gün süren Hollanda gezisini tamamlayan Faik'in korona virüsü testinden geçtiği ve negatif çıkmasına rağmen korona ile mücadele gereği kendini evinde 14 gün izole etmeye karar verdiği belirtildi.

IKBY Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Süleymaniye kentinde 3 kişiye daha korona virüsü teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 37'ye yükseldiği bildirildi.

Kaynak: İHA




GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT