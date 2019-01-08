Avrupa’dan gelen öğrenciler Başkan Avcı’yı ziyaret etti

Erasmus programı kapsamında Polonya, Portekiz, İtalya, Romanya ve Litvanya'dan gelen öğrenci ve öğretmenler Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'yı makamında ziyaret etti.

Zağnospaşa Ortaokulu tarafından yürütülen Fit ForFuture isimli Erasmus+ projesi kapsamında proje ortağı Polonya, Portekiz, İtalya, Romanya ve Litvanya'dan gelen misafirler Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'yı ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik, okul yöneticileri ve Erasmus kapsamında Balıkesir'de bulunan misafirleri Başkanlık makamında ağırlayan Başkan Hasan Avcı, konuşmasında Türk Milletinin öğretmenlere büyük değer verdiğini belirtti. Başkan Avcı sözlerine şu şekilde devam etti; "Biz Türk Milleti olarak öğretmenlere, öğretenlere çok büyük değer veriyoruz. Dinimizde de öğretmenlere büyük önem verilir. Hz. Ali Efendimiz "Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum" demişti. Dünya artık küresel bir köy haline geldi, küçüldü. Dolayısıyla insanlar birbirleriyle içli dışlı irtibatta. Bu vesile ile Türk toplumu olarak, diğer toplumlarla kaynaşıp, fikir alış verişinde bulunuyoruz. Toplumlar arasında köprü vazifesi gören bu projeleri destekliyor ve devamını diliyoruz. Sizleri şehrimizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Bazı hocalarımızın ilk gelişi değilmiş, başka zamanlarda da sizleri bekliyoruz" diye konuştu.

Dünyada yapılan zulümlerin artık bütün toplumlarda duyularak etki yaptığını belirten Başkan Avcı; "Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir sözü var. "Yurtta Barış Cihanda Barış" onun için dünyanın artık barışa ihtiyacı var. Dünyada çocukların, kadınların, insanların ölmediği zulme uğramadığı bir dünya için hep beraber mücadele etmeliyiz" dedi.

Kaynak: İHA