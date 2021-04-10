Avrupa'dan Türkiye'ye bir övgü daha: Etkileyici sağlık sistemimiz dillerden düşmüyor!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgın sürecinde, Sağlık Bakanlığı öncülüğünde izlenen başarılı yöntemler, tüm dünyanın takdirini toplamaya devam ediyor. Yılın Basın Fotoğrafları Jürisi için Antalya’ya gelen ve Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesinden övgü ile bahseden AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, “Türkiye’de Kovid-19’da etkin önlemler alıyor. Türkiye’nin etkileyici bir sağlık sistemi var. Burada aşının rolü her şeyden çok önemli. Herkes aşılandıkça bunun etkisinin ne olacağını göreceğiz. Önemli olan mümkün olduğunca çok sayıda aşıya sahip olmamız ve çok sayıda kişinin aşılanmasıdır” açıklamasında bulundu.

"ÇOK ETKİLEYİCİ FOTOĞRAFLAR GÖRDÜK"

AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin düzenlediği Yılın Basın Fotoğrafları Jürisi için Antalya’ya geldi. Turizm bölgesi Kundu’da bulunan bir otelde düzenlenen toplantıya katılan Meyer-Landrut, Türkiye ile ilgili izlenimlerini paylaştı. Antalya’da olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Meyer-Landrut, “ Antalya’da olmaktan çok mutluyum. Burada Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinin değerlendirme toplantısına katılmak üzere geldim. Gerçekten çok etkileyici fotoğraflar ve görseller gördük.

Bildiğiniz gibi fotoğraf ve görsellik siyasi hayatı da ya da siyasi de görüşü çok etkileyebilen bir şeydir. Fotoğraf seçimi sırasında çok ilginç tartışmalara şahit olduk. Pandemi noktasında Türkiye’de Avrupa’dakine benzer bir durum söz konusu. Benzer önlemler alınıyor. Şu anda pandeminin üçüncü fazını yaşıyoruz. Enfeksiyon sayıları maalesef artıyor” sözlerine yer verdi.

"TÜRKİYE, ETKİN ÖNLEMLER ALIYOR"

Türkiye’nin sağlık sistemine övgüyle bahseden Landrut, “Türkiye de bu konuda etkin önlemler alıyor. Türkiye’nin etkileyici bir sağlık sistemi var. Burada aşının rolü her şeyden çok önemli. Herkes aşılandıkça bunun etkisinin ne olacağını göreceğiz. Önemli olan mümkün olduğunca çok sayıda aşıya sahip olmamız ve çok sayıda kişinin aşılanmasıdır. Esas önemli olan mesele bu aşıların ne kadar etkili olup olmadığıdır." şeklinde konuştu.

"KOVİD OLMADAN TÜRKİYE'Yİ KEŞFEDEBİLMEYİ ÇOK İSTERDİM"

Şu aşamada yaz için tavsiyelerde bulunmak için çok erken olduğunu ifade eden Landrut, "Tabii ki hepimiz umuyoruz ki uygulanan aşı kampanyaları ve diğer önlemler sayesinde yazın seyahat etmek daha güvenli bir hale gelecektir. Bunu söyleyebilmek için 2 aylık verilere bakmak gerekir. Aşıların ne kadar etkili olacağı yakın zamanda belli olacaktır. Aşı kampanyalarından da umutlu olmalıyız. Türkiye’de olmaktan çok memnunum. Türkiye’yi ve Türk insanını keşfetmeye başladık, gerçekten çok memnuniyet verici. Kovid olmadan da Türkiye’yi keşfedebilmeyi çok isterdim” dedi.