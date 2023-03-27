Avrupalıları fatura ödeyememe endişesi sardı

Tüketici Koşulları" anket çalışmasının sonuçlarını yayımladı. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yaşayanların yaklaşık yarısı, faturalarını ödeyememekten kaygı duyuyor.

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Avrupalıları fatura ödeyememe endişesi sardı

AB Komisyonu, üye 27 ülke ile İzlanda ve Norveç'te her 2 yılda bir yaptığı tüketim alışkanlıklarıyla ilgili kapsamlı "Tüketici Koşulları" anket çalışmasının sonuçlarını yayımladı.

Geçen yılın ekim ve kasım döneminde yapılan anket verilerine göre, Avrupa ülkelerindeki tüketicilerin neredeyse yarısı, faturalarını ödeyememekten endişe duyuyor.

Ankete katılanların yüzde 48'i, konut kredisi ve işe ulaşım da dahil olmak üzere çeşitli faturalarını ödeyememe kaygısı taşıyor.

Avrupalıları fatura ödeyememe endişesi sardı

AVRUPALILARI FATURA ÖDEYEMEME ENDİŞESİ SARDI

Vatandaşların yüzde 37'si de faturalarını ödeyebilmek için birikimlerini kullanmak zorunda kalıyor.

Ayrıca, konut kredisi kullananların yüzde 10'unun ödemeleri değişen faiz oranları nedeniyle artış gösterdi.

AVRUPA'DA YAŞANAN ENERJİ KRİZİ DE VATANDAŞLARI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle tüketicilerin yarısından fazlası alışkanlıklarını değiştirdi.

Vatandaşların yüzde 71'i evde enerji tasarrufuna yöneldi. Ayrıca, tüketicilerin yüzde 28'i de ulaşım seçeneklerini daha uygunlarıyla değiştirdi.

KAYNAK: AA

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