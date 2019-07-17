Avrupa’nın doğalgazı Pazaryeri’nden geçiyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin köylerinden geçmekte planlan Azerbaycan-Avrupa doğalgaz boru hattında çalışmalar başladı.

Azerbaycan'dan Avrupa'ya uzanan 3500 kilometrelik enerji hattının Pazaryeri ilçesine bağlı köylerde çalışmalarının hız kazandığı gözlemlenirken, ormanlık ve tarımsal alanlarda kamulaştırma çalışmalarının ardından boru hattının geçeği yerlerde yol açma çalışmaları bitti. Azerbaycan'dan Avrupa'ya döşenecek doğalgaz boru hattı boruları belirlenen yerlere gelmeye başladı.

Doğalgaz boru hattının Türkiye'de yaklaşık 15 bin kişiye istihdam imkânı sağladığı belirtiliyor. Hattın Türkiye-Gürcistan sınırındaki Ardahan ili Posof ilçesi Türkgözü köyünden başlayarak Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 ilden geçip Türkiye hattı son bulacak.

Kaynak: İHA