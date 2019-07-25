Avrupa’nın en büyük köfte fabrikası Bursa’da

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük köfte fabrikası, 7 bin personeli ve 78 şubesi ile günde 200 bin kişiyi doyuruyor.

Ufak bir dükkandaki 3 masa ile köfte işine giren ve bugün 78 şubesinde 7 bin personel ile günde 200 bin, yılda 80 milyon insanı doyuran Köfteci Yusuf, aynı zamanda Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük köfte fabrikasına sahip. Konuyla ilgili açıklama yapan Köfteci Yusuf Genel Müdürü Kemal Dedeli, "7 bin personelimiz 78 şubemiz ile günde 200 bin yıla vuracak olursak 80 milyon misafirimizi ağırlıyoruz. Üç yıllık projeksiyonda birçok ülkede yer almayı hedefliyoruz. Birçok yabancı firma ülkemize gelerek yatırım yapıyor. Buranın imkanları ile kazandığı parayı ülkesine götürüyor. Biz de bunun tam tersini başarmak istiyoruz. Yurt dışına açmış olduğumuz ve markamızı temsil ettiğimiz çalışmalar içerisine girip, biz de onların paralarını kendi ülkemize getirip ülke ekonomimize katkı sağlamak istiyoruz. Türkiye'nin en büyük köfte fabrikası unvanına sahibiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA