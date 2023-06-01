Avrupa'ya giden doğal gazın yolu Ankara'dan geçiyor, Avrupa Birliği, Türkiye'den izin isteyecek!

Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel'in AB ve Türkiye arasında arabulucu olmak için uluslararası siyasete dönüş yapacağı iddia edildi.

Yunan basınında çıkan haberde Merkel'in Avrupa Birliği, Almanya ve Türkiye arasında arabulucu görevi yapacağı, bu diplomatik girişimin Yunanistan'ı da ilgilendirdiği iddia edildi.

Merkel'in uluslararası meselelerde tecrübeli olması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la iyi ilişkilere sahip olması bu görev için seçilmesinde büyük etken olduğu belirtildi.

ANAHTAR TÜRKİYE'NİN ELİNDE

Rum kesiminin sözde münhasır ekonomik bölgesinde (MEB) doğan gaz yataklarının tespit edildiği, bu doğal gaz yataklarının Avrupa'nın, Rusya'ya enerji konusundaki bağımlılığını azaltacağı, doğal gazın Batı'ya aktarılmasında Türkiye'nin izninin gerektiği aktarıldı.

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Avrupa'yı Rusya'nın enerji bağımlılığından kurtarmanın yolunun Kıbrıs sorununun çözümünde olduğu belirtildi.

HABER ŞU İFADELERLE DUYRULDU

Berlin ve Brüksel planlarının Merkel'in devreye girmesiyle hayata geçip geçmeyeceği önümüzdeki aylarda görülecek.

Ancak diplomatik çevrelerin de işaret ettiği gibi Kıbrıs sorunu çözülürse Türk-Yunan sorununa da çözüm bulmak kolay olacaktır.

Ancak diplomatik çevrelerin de işaret ettiği gibi Kıbrıs sorunu çözülürse Türk-Yunan sorununa da çözüm bulmak daha kolay olacaktır.

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Unutmayalım ki, Girit'in güneybatısında ve güneydoğusunda, Kıbrıs, Mısır ve İsrail'dekilerle birlikte Avrupa'nın uzun yıllar enerji sorununu çözebilecek devasa hidrokarbon yatakları vardır.

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