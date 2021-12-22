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Avşar isminin anlamı nedir, Avşar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Avşar isminin anlamı; Uyumlu, yumuşak başlı. olarak bilinmektedir. Bu içeriğimizde Avşar isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Avşar isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Avşar isminin anlamı nedir, Avşar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Avşar isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Avşar ismi ne demek, Avşar ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Avşar isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Avşar İsminin anlamı nedir? TDK Avşar anlamı:

Avşar ismi Türk dil kurumunda  [Bakınız: Afşar] olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca Avşar isminin anlamı, halk arasında  6 farklı şekilde tanımlanmıştır.

1-Yaban Atı, Moğolistan’Da Büyük Bir Göl, Deniz
2-Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri.
3-Çabuk iş gören, çevik, atılgan.
4-Uyumlu, yumuşak başlı.
5-Bir şeyin zıddı, aksi.
6-Oğuzların önemli bir kolu. Büyük Selçuklu Devleti’nin kurulması ve yakındoğunun Türkleşmesinde büyük rol oynamışlardır

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Avşar İsmi Kuranda geçiyor mu?

Avşar ismi kuranda geçmemektedir.

Avşar isminin kökeni:

Avşar ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık 520 kişi tarafından  kullanılmaktadır.

Avşar isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Avşar isminin rengi:

Lacivert

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Avşar ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Avşar isminin Harf Analizi Nedir ?

Avşar ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

V : Devrimci/asi, farklı

Ş : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

A : Öncü, lider, mantıklı

R : Akıllı, lider, sert

Avşar isminin Numerolojisi Kaçtır?

Avşar ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A : 1

V : 27

Ş : 23

A : 1

R : 21

= 73 Avşar İsminin Numeroloji Toplamı 73’dir.

Avşar isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Avşar ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Avşar isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A: 1   V: 4   Ş: 1   A: 1   R: 9 = 16

1 6 = 7 Kader sayısıdır

Avşar isminin 7 kader sayısına göre kişilik özellikleri

7 – Daima eleştirel bir kişiliğe sahip olması onun analiz yönüne büyük katkı sağlar. Zeki ve baskın karakterli olması çözülmesi kolay olmayan sorunların altından kalkmasını yardımcı olur. Ruhsal yönden kuvvetli bir yapıya sahiptir. Derinlere dalarak konuları en ince ayrıntısına kadar irdeler. Değişken yapısı nedeniyle çevredekiler ona soğuk davranışlar gösterse de o yalnız kalma duygusunu bir kenara atmalı ve  insanlara karşı soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır.

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