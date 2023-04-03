Avtandil Duyshoev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Avtandil Duyshoev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Avtandil Duyshoev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Avtandil Duyshoev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.