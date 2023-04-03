Avtandil Duyshoev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Avtandil Duyshoev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Avtandil Duyshoev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Avtandil Duyshoev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Avtandil Duyshoev 27 Ekim 2004 tarihinde Bishkek şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kırgızistan,Türk uyrukludur.Gerçek adı da Дуйшоев Автандиль şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Avtandil Duyshoev Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FutureBall yapmaktadır. Avtandil Duyshoev, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Wahda FC Abu Dhabi Reserve futbol takımında oynamaktadır. Al-Wahda FC Abu Dhabi Reserve takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Avtandil Duyshoev'nin Al-Wahda FC Abu Dhabi Reserve ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Avtandil Duyshoev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://twitter.com/aduishoev23
http://www.instagram.com/avtandilduishoev/
Avtandil Duyshoev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Avtandil Duyshoev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
26 Aralık 2014 yılında Beşiktaş Alt
1 Temmuz 2019 yılında Beşiktaş U16
4 Ağustos 2020 yılında Beşiktaş U19
26 Ocak 2023 yılında Wahda Reserve
Avtandil Duyshoev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Avtandil Duyshoev şuan Al-Wahda FC Abu Dhabi Reserve takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Bishkek Sun City Futsal Club (2010-2014), Besiktas JK (2014-2023)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.