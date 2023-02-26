Avtandil Labadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Avtandil Labadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Avtandil Labadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Avtandil Labadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Avtandil Labadze 9 Mayıs 1998 tarihinde Borjomi şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ავთანდილ ლაბაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Avtandil Labadze Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Avtandil Labadze, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo Kutaisi futbol takımında oynamaktadır. Torpedo Kutaisi takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Avtandil Labadze'nin Torpedo Kutaisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Avtandil Labadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Avtandil Labadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Avtandil Labadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Avtandil Labadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2019 yılında Svetlogorsk

12 Mart 2021 yılında Shakhter

1 Ocak 2022 yılında Torpedo Kutaisi

Avtandil Labadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Avtandil Labadze şuan Torpedo Kutaisi takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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