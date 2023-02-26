Avtandil Siradze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Avtandil Siradze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Avtandil Siradze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Avtandil Siradze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Avtandil Siradze 20 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ავთანდილ სირაძე şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Avtandil Siradze Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Avtandil Siradze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

WIT Georgia Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. WIT Georgia Tbilisi takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Avtandil Siradze'nin WIT Georgia Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Avtandil Siradze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Avtandil Siradze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Avtandil Siradze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Avtandil Siradze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Loco Academy

1 Ocak 2019 yılında Tskhinvali

1 Ocak 2020 yılında FC Zestaponi

1 Ocak 2022 yılında WIT Georgia

Avtandil Siradze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Avtandil Siradze şuan WIT Georgia Tbilisi takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.