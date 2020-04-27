İstanbul11 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Kayseri'de 35 yaşındaki avukat oturduğu binanın 7. katından atlayarak intihar etti.

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Kayseri'de 35 yaşındaki avukat oturduğu binanın 7. katından atlayarak intihar etti.

Alınan bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Serçeönü Mahallesi Çankaya Caddesi'nde bulunan Seçkin Apartmanı'nda bunalımda olduğu öne sürülen 35 yaşındaki avukat Mustafa K. 7. kattan atladı. Beton zemine düşerek olay yerinde hayatını kaybeden Mustafa K.'nın cesedi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, polis olayla ilgili olarak işlem başlattı.

Kaynak: İHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT