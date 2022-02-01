Yaptığı asılsız suçlamalar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suç duyurusunda bulunan Avukat Bendal Celil Ezman'a "Cumhurbaşkan'ına hakaret" suçundan da dava açılmıştı. Bu gelişmelerde gündeme gelen Bendal Celil Ezman'ın biyografisini merak eden vatandaşlar ise Avukat Bendal Celil Ezman kimdir, nereli, kaç yaşında? Sorularını araştırmaya başladı. İşte cevaplar...

AVUKAT BENDAL CELİL EZMAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Avukat Bendal Celil Ezman Ankara Barosu avukatları arasında yer almaktadır. Kendisinin kaç yaşında, nereli olduğu konusunda net bilgilere ulaşılamamaktadır. Bendal Celil Ezman hakkında detaylı bilgiler geldiği takdirde haberimiz ekleme yapılarak güncellenecektir.

NE OLMUŞTU?

Bendal Celil Ezman, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Recep Tayyip Erdoğan adlı vatandaşın suç işleme itiyadı içinde olduğu, illegal faaliyetlerde bulunduğu...

HSK üyeleri ile birlikte çete, suç örgütü oluşturduğu...

17-25 Aralık operasyonlarının engellenmesi uygulamaları ve 16 Temmuz 2016 tarihinden sonra yürütülen illegal uygulamalarla, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nı ve kanunlarını uygulatmayarak, Türkiye Cumhuriyeti devletine isyan fiili içinde oldukları şeklinde asılsız iddialar ile suç duyurusunda bulunmuştu.