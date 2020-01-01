Avukat çift ve oğullarının ölümüne neden olan TIR şoförüne 1 yıl 8 ay hapis

KONYA'nın Kulu ilçesindeki kazada, avukatlar Rabia Sarısu Çiftçi (34) ve eşi Eray Çİftçi (34) ile oğulları Kaan'ın (5) ölümüne neden olan TIR sürücüsü Esabil Kılınç (35), ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu yargılanan Kılınç, "Son anda karşıma çıktı. Görme veya direksiyonu kırma şansım yoktu. Her şey bir anda oldu" dedi. Mahkeme heyeti Esabil Kılınç'ı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırarak tahliyesine karar verdi.

Kaza, 19 Ağustos tarihinde Ankara- Konya karayolunun Kulu Kömüşini Mahallesi Türkiye Şoförler Odası Federasyonu dinlenme tesisi kavşağında meydana geldi. Ankara'dan Konya yönüne giden Esabil Kılınç yönetimindeki 27 DT 966 plakalı TIR, dinlenme tesisinden çıkıp, Aksaray yönüne dönen Eray Çiftçi yönetimindeki 42 ABC 813 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan cip, bariyerlere çarparak durdu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince cipten çıkarılan Eray Çiftçi ve oğlu Kaan, Kulu Devlet Hastanesi'ne, Rabia Sarısu Çitçi ise Ankara Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftçi çifti ve oğulları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ, TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Kazanın ardından gözaltına alınan TIR sürücüsü Esabil Kılınç ise ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kulu Cumhuriyet Başsavcılığı ise karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Konya 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği, Kılınç hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme" suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. Yeniden gözaltına alınan Kılınç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1 YIL 8 AY CEZA ALIP TAHLİYE OLDU

Tutuklu yargılanan Esabil Kılınç'ın Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde "taksirle ölüme neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Davanın ilk duruşmasına sanık Esabil Kılınç, kazada ölen Çiftçi ailesinin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Esabil Kılınç savunmasında, "Son anda karşıma çıktı. Görme veya direksiyonu kırma şansım yoktu. Her şey bir anda oldu. Ben de mağdurum. Eşim ve çocuğum zor durumda. Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdim" dedi. Savunmaların ardından kararını açıklayan heyet, Esabil Kılınç'a 1 yıl 8 ay hapis cezası ile tahliyesine karar verdi.

Kararın ardından ölen çiftin ailesi büyük üzüntü yaşadı. Ailenin avukatlarının kararı istinaf mahkemesine taşıyacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA