Avukat Dilara Yıldız kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Avukat Dilara Yıldız'ın biyografisi...
Eski nişanlısı Oktay Dönmez'in silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden, Avukat Dilara Yıldız kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Avukat Dilara Yıldız'ın biyografisi...
İstanbul Tuzla'da avukat olduğu bilinen Dilara Yıldız, eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından tehditlere maruz kaldı. Dönmez'in kendisine gönderdiği mesajları sosyal medya hesabında da yayınlayan Yıldız, geçtiğimiz günün akşam saatlerinde, eski nişanlısı tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Peki, Avukat Dilara Yıldız kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Avukat Dilara Yıldız'ın biyografisi...
AVUKAT DİLARA YILDIZ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE, AVUKAT DİLARA YILDIZ'IN BİYOGRAFİSİ...
Avukat Dilara Yıldız, İstanbul Baro Kadın Hakları Merkezi'nde görevlidir. 1992 yılında dünyaya gelen Yıldız, 29 yaşındadır. Dilara Yıldız hakkında yeterli biyografi bilgisine ulaşılamamaktadır.