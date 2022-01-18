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  3. Avukat Feyza Altun'un "Trans çocuklar vardır" açıklamasına Ak Parti'den tepki! "Çocuklardan uzak dursun!"

Avukat Feyza Altun'un "Trans çocuklar vardır" açıklamasına Ak Parti'den tepki! "Çocuklardan uzak dursun!"

Avukat Feyza Altun'un, çocuklara yönelik "trans" açıklamasına, Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi. Çelik, çocukların bu yaklaşımlardan uzak tutulması gerektiğine dikkat çekti.

Avukat Feyza Altun'un "Trans çocuklar vardır" açıklamasına Ak Parti'den tepki! "Çocuklardan uzak dursun!"

Sosyal medya platformlarında oldukça geniş bir kitleye hitap eden avukat Feyza Altun, feminist paylaşımlarının yanı sıra, eş cinsel ilişkilere destek vermesiyle de çoğu insan tarafından eleştirilere sık sık maruz kalmaya devam ediyor. Son olarak çocuklar yönelik "Trans çocuklar vardır" açıklamasıyla gündeme gelen Altun'a, Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi. Çelik, "Çocuk çocuktur" diyerek, Altun'un paylaşımını hedef aldı.

Avukat Feyza Altun'un Trans çocuklar vardır açıklamasına Ak Parti'den tepki! Çocuklardan uzak dursun!

"ÇOCUKLARDAN UZAK DURSUN"

Feyza Altun'un trans çocukların var olduğuna dikkat çektiği paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki topladı. Buna ek olarak Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik'te, "Çocuk çocuktur... Çirkin sözler ve istismarcı yaklaşımlar çocuklardan uzak dursun!" ifadelerini kullanarak, duruma tepki gösterdi.

Çelik'in paylaşımına birçok vatandaş ayetlerle destek verdi.

Avukat Feyza Altun'un Trans çocuklar vardır açıklamasına Ak Parti'den tepki! Çocuklardan uzak dursun!Avukat Feyza Altun'un Trans çocuklar vardır açıklamasına Ak Parti'den tepki! Çocuklardan uzak dursun!

Büşra Mercimek
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