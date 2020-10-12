İzmir, Kırıkkale ve Mersin'den sonra sahte içki İstanbul'da da can aldı. 36 yaşındaki avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu geçtiğimiz günlerde sahte içki nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Oğuzhan Şahinoğlu, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

AVUKAT OĞUZHAN ŞAHİNOĞLU KİMDİR?

Av. Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu, İstanbul Barosu'nda 22559 sicil numarası ile avukatlık yapmaktaydı.

KAÇ YAŞINDA? NEDEN ÖLDÜ?

36 yaşındaki Avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu, sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdi.

OLAYDA SON DURUM

Tedavi edilen 3 kişi ifadelerinde, metil alkolü Petroliş Mahallesi'ndeki bir adresten aldıklarını ve bu alkolle yaptıkları içkiyi tükettikten sonra görme kaybı yaşadıklarını anlatırken, söz konusu iş yerinde arama yapan polis, 290 anason kiti, 10 votka kiti, 30 adet 10 miligram viski kiti, 9 metil alkol şişesi, 2,5 litre kaçak viski, 2,5 litre kaçak rakı ele geçirmişti. Yavuz Ö. adlı 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, üç ilçede daha benzer operasyon düzenlendi.

İzmir ve Kırıkkale'den sonra Mersin'e sıçradı! 5 kişi sahte içkiden öldü

İzmir'de sahte alkol dehşeti sürüyor: 4 kişi daha hastaneye kaldırıldı