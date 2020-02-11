Avukat İnal’a hakaret ettiği iddia edilen Uğur Güç hakim karşısında

Avukat Mustafa Doğan İnal'a hakaret ettiği iddia edilen "Habersol" isimli internet sitesinin sorumlu yazı işleri müdürü Uğur Güç'ün 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

'Habersol" isimli internet sitesinin sorumlu yazı işleri müdürü Uğur Güç'ün avukat Mustafa Doğan İnal'a hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul Anadolu 29. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Uğur Güç ve müşteki Mustafa Doğan İnal ile tarafların avukatları katıldı.

"İnternet sitemizde yazıldı"

Savunmasında "Habersol" sitesinin sorumlu yazı işleri müdürü olduğunu belirten sanık Uğur Güç, "Olay tarihinden önce, Cumhuriyet gazetesi yazarı Işıl Özgentürk hakkında yapılan yargılamanın duruşmasında müşteki Mustafa Doğan İnal'ın, "Bu yazı iğrenç bir paçavradır, faşist, kindar ve iğrenç iftiraların mahkeme nezdinde cezalandırılmasını talep ediyoruz" şeklindeki sözlerini değerlendiren bir yazı, internet sitemizde bir muhabir tarafından yazıldı. Bu yazıda, müştekiye ait bu beyanları küfür olarak nitelendirildiği ve küfürbaz avukat ifadesi de bu yazıda bu nedenle kullanıldı. Müştekinin başka zamanlarda başka sebeplerle küfür içeren ifadeler kullandığını da öğrendik" diye belirtti.

"Eleştirmek amacıyla söylediğim sözlerdir"

"Bu yazı iğrenç bir paçavradır" sözünü beyanında açıklayan müşteki avukat Mustafa Doğan İnal, "Işıl Özgentürk isimli Cumhuriyet yazarı bir yazısında, halkın başörtülü kesimiyle ilgili "fahişe" tanımlamasını kullanmıştı. Ben bununla ilgili suç duyurusunda bulunmuştum. Benim söz konusu beyanlarım, bu suç duyurusu üzerine açılan davanın ikinci celsesinde kullandığım beyanlardır. Bu beyanları söylediğimi kabul ediyorum. Bunu söyleyiş sebebim, toplumda huzursuzluğa ve çatışmaya yol açacak, başörtülülerin "fahişe" olarak nitelendirildiği konuşmayı eleştirmek amacıyla söylediğim sözlerdir" şeklinde konuştu.

"Küfürbaz avukat" sözü tarafıma hakaret niteliğindedir"

'Paçavra" ifadesinin dava konusu yazıya yöneltilen bir söz olduğunu, "küfürbaz" kelimesinin ise "terbiyesiz, ağzı bozuk" anlamına geldiğini kaydeden müşteki İnal, "Haklı olarak yaptığım eleştiri üzerine avukatlık kimliğimi de öne çıkartacak şekilde kullanılan "küfürbaz avukat" sözü tarafıma hakaret niteliğindedir. Işıl Özgentürk benim kullandığım bu sözlerden dolayı herhangi bir şikayette bulunmamıştır. Kamuoyuna karşı tarafın yaptığı çağrılarda, "küfürbaz" sözünün basın özgürlüğü niteliğinde olduğu ve benim basın özgürlüğümü bastırma niyetinde olduğum yönünde beyanlarda bulunmaktadır" dedi.

Mahkeme, İnal'ın avukatlarının ve şikayetçi Mustafa İnal'ın suçtan zarar görme ihtimaline karşın müdahilliğine karar verdi. Müşteki İnal'ın avukatı Ömer Faruk Karagüzel söz alarak, basının doğru haber yapmakla yükümlü olduğu, "küfürbaz" sözünün hakaret suçunu teşkil ettiğini belirterek, ek delil sunmak üzere süre talep etti. Mahkeme, tarafların beyanda bulunması için süre vererek duruşmayı erteledi.

"İfade özgürlüğünün arkasına perdelemek istemiştir"

Duruşmadan sonra yazılı açıklamada bulunan İnal'ın avukatı Ömer Faruk Karagüzel, son dönemde başörtülü vatandaşlara yönelik sözlü ve fiili saldırıların arttığına şahit olduğunu kaydetti. Avukat Karagüzel, "Bu sürecin tipik örneklerinden olan Cumhuriyet gazetesinden Işıl Özgentürk, başörtüsüne olan kini bir doz daha yükseltip başörtülülerin tamamına karşı çok ağır ithamlarda bulunarak, dava konusu ifadeleri yazdı. Bu yazıda şahıs, toplumun bir kesimine yönelik kin ve nefretini kusmuş, iğrençliği, insani ve temel bir hak olan ifade özgürlüğünün arkasına perdelemek istemiştir" ifadelerini kullandı.

Avukat Mustafa Doğan İnal'ın anayasal hakkını kullanarak Işıl Özgentürk hakkında suç duyurusunda bulunduğu ve yapılan yargılama sonucunda Özgentürk'ün "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıl 6 ay hapse mahkum edildiğinin belirtildiği açıklamada, İnal'ın mahkemedeki ifadelerini haberleştiren "solhaber" isimli sitenin İnal'a "küfürbaz avukat" şeklinde hakaret içeren paylaşımda bulunduğu belirtildi.

İnal'ın hakaret karşısında anayasal hakkını kullanarak "solhaber" isimli site hakkında dava açtığının belirtildiği açıklamada, "Duruşma öncesi davalı sitenin yalan ve iftirayla hakikati çarpıtarak davayı farklı bir noktaya çekmeye çalıştığı, kamuoyunun husumetine maruz bırakılan İnal'ın şikayet hakkını yalanlarla sahte ve içi boş bir mücadeleye çevirmek istedikleri" iddia edildi.

İddianameden

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Mustafa Doğan İnal "müşteki', Uğur Güç "şüpheli" olarak yer aldı. İddianamede, "İhbara konu olan haber.sol.org.tr adlı internet sitesinde yayınlanmış haberin "Mahkeme küfürbaz avukatın istediğini yaptı: Işıl Özgentürk'e hapis cezası" başlıklı olduğu ve haber içeriğinde bahse konu davaya katılan avukat Mustafa Doğan İnal'a hitaben yazılar yazıldığının görüldüğü tespit edilmiştir" denildi.

İddianamede, "Şüphelinin eyleminin aşağılama kastı ile müştekiye yönelik olarak tahkir kastı ile yapıldığı, düşünce ve eleştiri kapsamında değerlendirilemeyeceği, eylemin yöneldiği müştekinin avukat olarak görev yapması, avukatlık görevinin kamu görevi niteliğinde haiz olması, şüphelinin bahse konu eyleminin müştekinin avukatlık görevi kapsamında gerçekleştirilmiş olması bir bütün olarak değerlendirildiğinde şüphelinin eyleminin "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçuna vücut vereceği kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verilerek, şüphelinin "Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: İHA