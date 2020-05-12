Avukat kız kardeşlerin "ruhsat" sevinci

Adana Barosu'nda staj eğitimlerini tamamlayan iki kız kardeş meslek yemini ederek avukatlığa adım attı.

Başkanlık odasında gerçekleşen ruhsat töreninde Cansu Coşman ve Merve Coşman kardeşler avukatlık cübbesi giymenin heyecanını birlikte yaşadı. Tören, korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafe, izolasyon kuralları gözetilerek ve kısıtlı katılım ile yapıldı.

Baro Başkanı Av. Veli Küçük, törende yaptığı konuşmada, "Dünyayı ve ülkemizi etkisine alan pandemi ile mücadele ettiğimiz bu zor günlerde ruhsatını alan genç meslektaşlarımı tebrik ediyorum. Biliyorum ki kendileri meslek hayatı boyunca hakka, hukuka, adalete ve insan haklarına önemli katkılar sunacak, meslek ilke ve kurullarına uyacaklardır. Her iki meslektaşımı yetiştirip bu günlere getiren başta ailesini ve onlara emek veren büro avukatlarını tebrik ediyorum" dedi.

Baro Başkanı Av. Veli Küçük'ün konuşmasının ardından Cansu ve Merve Coşman meslek yemini etti. Yemin sonrası genç avukatlara Adana Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Timur Ortatepe tarafından cübbeleri giydirildi.

Cansu Coşman, iki kız kardeş olarak birlikte mesleğe adım attıklarını belirterek, "Kardeşimle birlikte Kozan'da adaletin tecellisi ve insan haklarını savunacağımızdan hiç kimsenin endişesi olmasın. Mesleğimizi gururla yapacağız. Kardeşim Merve beni örnek alırken ben de babamın isteğini yerine getirdim" dedi.

Kaynak: İHA