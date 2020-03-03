Avukat Kudbettin Kaya'nın öldürülmesine ilişkin dava

İSTANBUL'da 21 Ekim 2017 tarihinde Avukat Kudbettin Kaya'nın bir restoranda kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin firari sanık Naci Şerifi Zindaşti'nin de aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada dinlenen tanıklar, şüphelinin yüzünde maske olduğu için şüpheliyi teşhis edemeyeceklerini ifade etti.

TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya 6 tutuksuz sanık ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanıklar dinlendi. Tanık Vedat Gölcük ifadesinde "Maktul benim çocukluk arkadaşımdır. Uzun yıllardan beri kendisiyle görüşürdüm. Olay tarihinde birlikte yemek yerken olay yaşandı. Ben de olay sırasında kolumdan yaralandım. Şahsın yüzünü net olarak göremedim, silahı gördüm. Maktul bana önceden tehdit edildiğini söylemişti fakat kimin tehdit ettiğinden bahsetmedi." dedi.

KARŞIMDA OTURUYORDU

Kudbettin Kaya ile çocukluk arkadaşı olduğunu ifade eden Hakan Cudi Kaynak, "Kudbettin olay günü karşımda oturuyordu. Sohbet ettiğimiz sırada silah sesi duyduk, yüzü maskeli birisi ateş ediyordu. Şahsın yüzü gözlerine kadar kapalıydı, bu sebeple yüzünü teşhis etme imkanım yoktur." diye konuştu.

ŞAMPANYA SESİ SANDIM

Süleyman Daşdağ, Vedat Gölcük'ün davetiyle o gece restoranda buluştuklarını belirterek "Kudbettin Kaya'yı 15-20 senedir tanıyordum fakat kendisini yıllardır görmedim. Vedat Bey "Pat sesi duydum" dedi. Ben de şampanya açma sesi olacağını düşündüm. "Yere yatın" diye sesler gelince sürünerek mutfağa gittik. Hedefin Kudbettin olduğunu sonradan gördüm. Sırtım dönük olduğu için ateş edeni görmedim." diye konuştu.

Olayın gerçekleştiği restoranın müdürü olan tanık Mehmet Emin Şimşek ise olay gününü şöyle anlattı: "Restoranda beklerken amcamın oğlu Hıdır Şimşek içeriye yüzü maskeli birinin girdiğini söyledi. Ben de şahsı tuvalete girerken gördüm, bir müşteri pisuvarda ihtiyacını görüyordu. Söz konusu şahsın tuvalet içinde olduğunu anladım. Pisuvardaki müşteri hesabı ödemek istediğini söyledi. Hesabı kesmek için içeri geçtiğimde şüpheli şahıs çıkıp masanın başına giderek ateş etmeye başladı. Kişiyi net olarak görmedim, içeri girerken ve dışarı çıkarken sırtı bana dönüktü."

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 21 Ekim 2017 tarihinde Avukat Kudbettin Kaya'nın Bakırköy'de bir restorandayken kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradığı ve hayatını kaybettiği belirtildi. İddianamede, Zindaşti ile Orhan Ünğan ve İlhan Ünğan'ın husumetli oldukları, bu husumet sonucunda birçok kişinin öldürüldüğü belirtilerek, Büyükçekmece'de Zindaşti'nın kızı Arzu Şerifi Zindaşti ile yeğeni Devrim Öztunç'un öldürülmelerine ilişkin olaylar anlatıldı. Kudbettin Kaya'nın bu davada sanıklarından birinin avukatı olduğu ve bir duruşmada öldürüleceğini söylediği de belirtilmişti. İddianamede Kudbettin Kaya'nın öldürülmesine ilişkin sanık Zindaşti'nin kimliği tespit edilemeyen biri kadın, biri erkek iki kişiyi azmettirdiği, davanın diğer sanıklarının ise kimlikleri tespit edilemeyen bu kişilere eylemleri rahat gerçekleştirmeleri için sahte belgeler hazırladıkları ifade edildi. Firari sanık Naci Zindaşti hakkında "Tasarlayarak öldürmeye azmettirme", "Resmi belgede sahtecilik" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 2 yıldan 8 yıla kadar, diğer 10 sanık hakkında ise "Tasarlayarak öldürmeye yardım etme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan 25 yıla kadar hapis cezalarına çarptırılmaları talep edildi.

Kaynak: DHA