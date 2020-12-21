 Avukat Mücteba Kılıç kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Mücteba Kılıç hayatı

FETÖ'ye yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınan, lise yıllarından beri FETÖ için çalıştığı ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ağlayarak şiirler okuduğu iddia edilen Avukat Mücteba Kılıç'ın hayatı, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Mücteba Kılıç kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte detaylar...

AVUKAT MÜCTEBA KILIÇ KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Nereli olduğu hakkında henüz bir bilgiye ulaşılamayan Mücteba Kılıç'ın 43 yaşında olsuğu iddia ediliyor.

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP) üyesi Mücteba Kılıç, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından bürosunda ve evinde arama yapıldı. Mücteba Kılıç, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderildi.

İstanbul Barosu avukatlarından olan Mücteba Kılıç Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunu. Kendisini "sivil toplumcu bir aktivist, özgürlükler bağlamında ayrımcılığa karşı olan bir demokrasi savunucusu" olarak tanımlayan Mücteba Kılıç, ilk olarak Genç Siviller grubu ile adını duyurdu.

Daha sonra adliyede bir kadın sanıkla yaşadığı kavga ile gündeme geldi.

Ardından da Reza Zarrab ile bir telefon konuşmasında kendisine küfrettiğini öne sürerek dava açması haber olmuştu.

En son FETÖcü olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Kılıç'ın üniversite yıllarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ağlayarak şiir okuduğu ortaya çıktı.

MÜCTEBA KILIÇ HAYATI

FETÖ üyeliği' suçundan yargılanmasının ardından tahliye edilen avukat Mücteba Kılıç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Fetullah Gülen'in yeniden darbe yapabileceğini iddia etmişti.

Kılıç, paylaşımında "Fetullah Gülen/CIA fırsatını bulsun yine darbe yaptırabilir. Zira has Fetöcü olup darbeden alınanlara örgüt çözülmesin diye sürekli yeni darbe tarihi geliyordu. Birçok asker ‘komutanım görevde, ben neden tutuklandım' şaşkınlığı içindeydi" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR

2010 referandumunda "Yetmez ama evet" kampanyasına destek veren Devrimci Sosyalist İşçi Partisi'ne üye Mücteba Kılıç için, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 2010 referandumu sonrası yaptığı balkon konuşmasında; referandumda "yetmez ama evet" diyen DSİP'in de adını saymış ve teşekkürlerini iletmişti.