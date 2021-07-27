Avukat Seray Öztürk kimdir, nereli, kaç yaşında? Seray Öztürk'ün Instagram adresi ne?

Evlilik yolunda ilerleyen Sevda Erginci ile Yılmaz Kunt, ilişkisine bomba gibi düşen Avukat oyuncuların takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde Avukat Seray Öztürk kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

AVUKAT SERAY ÖZTÜRK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Bir süredir birlikte olan ve evlilik yolunda ilerledikleri bilinen oyuncu çift Sevda Erginci ile Yılmaz Kunt, ilişkisinde bomba bir gelişme yaşandı. Şu sıralar Bodrum'da birlikte tatilde olan çiftten Yılmaz Kunt hakkında gelen ifşayla hayatlarının şokunu yaşadılar.

Yılmaz Kunt'la mesajlarını Instagram sayfasından yayınlayan Avukat Seray Öztürk, gündeme bomba gibi düştü. Mesajlarda Yılmaz Kunt'un avukat Öztürk'le buluşmak için mesajlar attığı görüldü. Kunt ve Öztürk'ün mesajlarda birbirine boy ve kilo sordukları ve uzun süre yazıştıkları görüldü.

Kunt'la olan tüm yazışmalarını ifşalayan Öztürk, son olarak Kunt ile Erginci'nin çıkan evlilik haberini yayınladı. Yaptığı paylaşımlara tüm magazin sitelerini etiketleyerek, "Evlilik yolundayken sürekli benimle buluşmaya çalışman gerçekten kadına karşı başka bir şiddet! Gerçekten yaptığına ne denir?" diye yazdı.

Kunt'un kendisine attığı fotoğraf ve videoları da paylaşan avukat, "İyi tatiller" yazarak, Erginci ve Kunt'a gönderme yapmasının ardından son olarak, "Yılmaz Kunt sen kim oluyorsun da başkasıyla nişanlı olduğun halde beni de idare etmeye kalkıyorsun" mesajını paylaştı.

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Seray Öztürk, 3.20 ortalamayla şeref öğrencisi olarak eğitimini tamamlamıştır. Seray Öztürk'ün İstanbul Nişantaşı'nda avukatlık yaptığı bilinmektedir. Öztürk'ün yaşı ve nereli olduğu hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Instagram hesabında 69 bin takipçisi bulunan Öztürk'ün kullanıcı adı av.serayozturk şeklindedir.