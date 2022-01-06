Avukat Tuba Torun kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Tuba Torun'un biyografisi

Tuba Torun Fenerbahçe Stadı ile ilgili söylediği sözler yüzünden Fenerbahçe taraftarından büyük tepki görmüştü. Ardından söylediklerini içeren sosyal medya paylaşımını sildi ve Fenerbahçe taraftarından özür diledi. Peki, Avukat Tuba Torun kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Tuba Torun'un biyografisi

AVUKAT TUBA TORUN KİMDİR?

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde almıştır. Kurumsal ve uluslararası hukuk dahil olmak üzere çeşitli alanlarda avukatlık yapmış olup, hali hazırda İstanbul Barosu’na bağlı serbest avukat olarak mesleğini sürdürmektedir.

Öncelikle kadın ve çocuk hakları olmak üzere insan hakları üzerine çalışmalar yapmakta olan Tuba Torun, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği avukatı, Sosyal Haklar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Çocuk Hakları Koordinatörüdür. Gazete Duvar’da güncel konular üzerine yazmaya, Hukuki Haber’de ise hukuki makaleler kaleme almaya devam etmektedir.

TUBA TORUN FENERBAHÇE STADIYLA İLE İLGİLİ NE SÖYLEMİŞTİ?

Torun, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı ile ilgili "Şehrin tam ortasında stad olmaz. Hele İstanbul gibi çarpık bir kentte hiç olmaz. Kadıköy deseniz daha da fena olmaz. Hafta içi yani Perşembeleri hayli hayli olmaz. Erkek akıl ürünü gerçek bir ilkellik. Bu da tez bite" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlerinin ardından sosyal medya üzerinden Torun'a çok fazla tepki geldi. Bu tepkilerin ardından Avukat Torun, tweetini sildi ve Fenerbahçe camiasından özür dileyen bir tweet paylaştı.

Avukat Tuba Torun'un paylaştığı özür tweeti: