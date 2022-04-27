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  3. Avukatı tutukluluğuna itiraz etmişti! Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi!

Avukatı tutukluluğuna itiraz etmişti! Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi!

İçişleri Bakanlığının şikayeti sonrası hakkında "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" tutuklanan gazeteci İbrahim Haskoloğlu, İstanbul Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edildi.

Avukatı tutukluluğuna itiraz etmişti! Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi!

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda e-Devlet platformu üzerinden kimlik bilgilerinin çalındığını öne sürmüştü. Daha sonra Twitter adresi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu kimlik kartlarını paylaşan Haskoloğlu hakkında İçişleri Bakanlığı şikayette bulunmuştu.

Avukatı tutukluluğuna itiraz etmişti! Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi!

AVUKATI İTİRAZ ETTİ

Bunun üzerine harekete geçen Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığın Haskoloğlu hakkında soruşturma başlatmış ve gözaltına alınan Haskoloğlu, çıkarıldığı mahkeme tarafından "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma" suçundan tutuklanmıştı. Bunun üzerine Haskoloğlu'nun avukatı 19 Nisan'da tutuklanan müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti.

MAHKEME TAHLİYESİNE KARAR VERDİ 

Söz konusu itirazı değerlendiren İstanbul Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi, Haskoloğlu'nun tahliyesine hükmetti.

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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