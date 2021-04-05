Hukuk ve adalet için mücadele veren, savunma hakkımızın tek temsilcisi olan avukatlar için her yıl 5 Nisan Avukatlar Günü olarak kutlanmaktadır. Bir çok internet kullanıcısı Avukatlar Günü neden 5 Nisan? sorusunu araştırıyor. İşte konuya ilişkin bilgiler ve Avukatlar Günü mesajı, sözleri resimli...

AVUKATLAR GÜNÜ NEDEN 5 NİSAN'DA KUTLANMAKTADIR?

Avukatlar, hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol gösterir. Mahkemelerde, devlet dairelerinde başkalarının hakkını arar. Peki Avukatlar Günü neden 5 Nisan'da kutlanır? Türkiye'de 3 Ocak 1934'te İzmir’de Türk Avukatlar Birliği toplantısında İstanbul Barosu'nun 70 yıl önce 5 Nisan 1878'de ilk genel kurul toplantısını yapmış olduğu fark edilmiş ve bu günün Avukatlar Günü olarak kutlanması kararlaştırılmıştır.

Avukatlar Gününe özel hediyeler, mesajlar | Avukata ne hediye alınır?

AVUKATLAR GÜNÜ MESAJLARI, RESİMLİ KUTLAMA SÖZLERİ

Hukuk sisteminin en dayanıklı zincirleri olan cansiperane bir şekilde hakkın peşinden giden tüm avukatların Avukatlar Günü kutlu olsun.

Hukuk devletinin olmazsa olmazı yargı erkinin temel tası ve en büyük güvencesi olan, savunma mesleğinin temsilcileri olan avukatlarımızın bu özel gününü kutlarım.

Birey hak ve özgürlüklerinin savunulmasında ,hakların korunmasında, hukukun üstünlüğünün varolmasında yılmadan çaba gösteren; demokratik, laik, sosyal ve hukuk devletinin devamının güvencesi olan siz değerli avukatlarımızın 5 nisan avukatlar gününü kutlar saygılar kutlarım.

Hukuksuzlukların giderek arttığı hukukun istisna olduğu bir dönemde kalan hukuk namına hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım.

Savunma hakkı gibi kutsal bir kamu hizmeti gören avukatlarımızın tüm toplumda gerekli saygınlığa erişmesi ve bu bilincin tüm topluma yerleşmesi arzusu ile avukatlarımızın Avukatlar Gününü kutlarım.

Hukuku üstün kılmak için savaşan hak ve adaletten yana olan hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım.

Avukat olarak gerçeğin gücünü kovalayan tüm meslektaşlarımın Avukatlar Günü kutlu olsun.

Adalete ve adil yargılamaya bir gün herkesin ihtiyacı olabilir. Avukatlar Gününü kutlarım.

Hak ve hukukumuzu koruyan avukatlarımızın, Avukatlar Gününü kutlarım.

Hiçbir şey bir devleti kendi kanunlarını ihlal etmekten daha hızlı yıkamaz. (Thomas Clark)Avukatlar Gününü kutlarım.

Müslüman ülkelerdeki adaleti sorduklarında, Onlara Hz. Ömer öldü deyin! Benim ve tüm hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım.

Adaletin güçlüden değil haklıdan yana olması dileğimle, tüm hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım.