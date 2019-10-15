Avukatlardan İzmir Barosuna tepki

İzmir Barosu Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu, İzmir Barosunun, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etme, bölgeye barış ve huzur getirme amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

İzmir Barosu Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu, İzmir Barosunun Barış Pınarı Harekatı'na yönelik yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Avukat Mustafa Çetin, grup adına İzmir Adliyesi Şehit Fethi Sekin Anıtı önünde yaptığı basın açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin güvenliğine tehdit oluşturan PKK, YPG ve PYD terör örgütlerine karşı başlatılan ve uluslararası hukuka uygun Barış Pınarı Harekatı'nı yürekten desteklediklerini söyledi.

Harekatın daha önceki operasyonlar gibi başarılı olacağına inandıklarını kaydeden Çetin, gerek ülke içinde gerek ülke dışında Türkiye aleyhine algı oluşturulmaya çalışıldığını dile getirerek, "İzmir Barosu Yönetim Kurulu, harekatla ilgili "savaşa son verin" şeklinde açıklama yapmıştır. Açıklamada, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" sözüne atıfta bulunulmuştur. Böyle bir açıklamayı kabul etmemiz mümkün değildir. Savaş, devletlerin birbirlerine karşı ordularıyla giriştikleri silahlı eylemdir. Ordumuz, Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51. maddesine uygun olarak, uluslararası barış ve ülke güvenliğimizin korunması için terör ve teröristlere karşı operasyon başlatmıştır. İzmir Barosu yönetiminin büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü hala anlayamadığı ortadadır. Harekata zarar veren bu açıklamadan dönmeye davet ediyoruz" dedi.

Konuşmanın sonunda basın açıklamasına katılan avukatlar, alkışlarla İzmir Barosunu protesto ederek yönetim kurulunu istifaya davet etti.

Kaynak: İHA