Masaj Uygulayıcısı/Masör Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıAvuntu ne demek, TDK'ya göre Avuntu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ünlü ressam Carmen Herrera, 106 yaşında vefat ettiAd Cümlesi ne demek, TDK'ya göre Ad Cümlesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Dokümantasyon Ve Enformasyon Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıHatayspor 2– 1 Göztepe | MAÇ SONUCUSurvivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 14 Şubat Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan hangi takım oldu?Adana Demirspor 1– 1 Beşiktaş | MAÇ SONUCULatilokum ne demek, TDK'ya göre Latilokum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Oğuzhan Koç, sevgilisi Demet Özdemir'e evlenme teklifi etti! Demet Özdemir'in cevabına takipçilerinden tepki geldi!
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Avuntu ne demek, TDK'ya göre Avuntu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Avuntu ne demek, TDK'ya göre Avuntu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Avuntu kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Avuntu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Avuntu nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Avuntu kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Avuntu ne demek, TDK'ya göre Avuntu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Avuntu ne demek? Avuntu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi avuntu kelimesi. Peki avuntu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre avuntu nedir, avuntu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

AVUNTU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Avuntu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre avuntu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İnsanı avutan şey, oyalanacak şey, avunç, avunma
- Teselli
- Acı bir olayı unutturmaya çalışma, acısını hafifletme, avunma, avunç

AVUNTU CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- İnsanoğlu durumu bozulunca ille bir yerden bunun avuntusunu arayıp buluyor.
- Aldanışta avuntuyu bulmak bir rakı kadehinin içinde boğulup ölmek gibi bir şeydir.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT