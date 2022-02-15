Avuntu ne demek, TDK'ya göre Avuntu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Avuntu ne demek? Avuntu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi avuntu kelimesi. Peki avuntu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre avuntu nedir, avuntu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AVUNTU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Avuntu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre avuntu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İnsanı avutan şey, oyalanacak şey, avunç, avunma

- Teselli

- Acı bir olayı unutturmaya çalışma, acısını hafifletme, avunma, avunç



AVUNTU CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- İnsanoğlu durumu bozulunca ille bir yerden bunun avuntusunu arayıp buluyor.

- Aldanışta avuntuyu bulmak bir rakı kadehinin içinde boğulup ölmek gibi bir şeydir.

