Avustralya Açık'a katılamayan Novak Djokovic'e bir kötü haber daha! Fransa Açık' da tehlikeye girdi!

Dünyan tenis tek erkekler sıralamasında ilk sırada yer alan Sırp tenisçi Novak Djokovic, Covid-19 aşısı olmadığı için problem yaşamaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Avustralya Açık için gittiği ülkede problem yaşayan ve hukuki sürecin ardından sınır dışı edilen ünlü isim, 3 yıl boyunca ülkeye girişi yasak olacağı için turnuvaya katılamayacak. Bu haberin ardından Fransa'nın aldığı kararlar da Djokovic'in moralini bozabilir.

FRANSA AÇIK DA TEHLİKEYE GİRDİ

Tüm dünyayı etkisi altına alan Omicron varyantıyla birlikte ülkeler tedbirleri yavaş yavaş artırmaya başladı. Bu kapsamda Fransa'da da spor müsabakaları için ülkeye girmek isteyen kişiler için Kovid-19 aşısı zorunluluğunun getirildiği belirtildi. Herhangi bir aşı olmayan Djokovic, Fransa'ya girişte de sıkıntı yaşayabilir.

ÖNÜMÜZDEKİ YILLARI DA ETKİLİYOR

22 Mayıs-5 Haziran tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te Fransa Açık turnuvası düzenlenecek. Eğe yıldız isim bu tarihlere kadar aşı olmazsa Avustralya'da yaşadığı durumun aynısını yaşayabilir. Ülkelerin bu gibi durumlarda sınır dışı edilen kişilere yıllar boyunca ülkeye giriş izni vermemesi sporcunun ilerleyen yıllar için de kariyerini tehlikeye atıyor. Bu kapsamda Sırp tenisçinin nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.

"KURALA UYMAZSA OYNAYAMAZ"

İktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü'nün (LREM) Ulusal Meclis'teki Grup Başkan Vekili Christophe Castaner konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kuralın herkes için geçerli olduğunun ve kimse için esnetilemeyeceğinin altını çizerek "seyirciler, topları toplayan kişilere, Roland Garros'u (Fransa Açık) düzenleyenlere ve profesyonellere uygulanan kurala uymazsa oynayamaz" dedi.