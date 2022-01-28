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Avustralya Açık'ta erkeklerde finalin adı belli oldu! Rafael Nadal ile Daniil Medmedev!

Avustralya Açık tenis turnuvasında kadınların ardından erkeklerde de finalin ismi belli oldu. Buna göre Rafael Nadal ile Daniil Medvedev karşı karşıya gelecek.

Avustralya Açık'ta erkeklerde finalin adı belli oldu! Rafael Nadal ile Daniil Medmedev!

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası olan Avustralya Açık'ta yarı final karşılaşmaları bugün oynanan maçlarla tamamlandı. Maçların sona ermesiyle birlikte finalde mücadele edecek iki isim de belli oldu. Buna göre  Avustralya Açık finalinde İspanyol tenisçi Rafael Nadal ile Rus tenisçi Daniil Medvedev kupaya uzanmak için mücadele edecek.

İLK FİNALİST NADAL 

Avustralya Açık’ta ilk finalist bugün oynanan yarı final müsabakasıyla Nadal oldu. İspanyol raket Rafael Nadal, Rod Laver Arena’da tek erkeklerde dünya 7 numarası İtalyan Matteo Berrettini ile karşı karşıya geldi. 2 saat 55 dakika süren karşılaşmada Nadal, rakibini 3-6, 2-6, 6-3 ve 3-6'lık setlerle 3-1 yenerek finale adını yazdırdı. Rafael Nadal, bu sonuçla Avustralya Açık’ta 6. kez final oynayacak.

Avustralya Açık'ta erkeklerde finalin adı belli oldu! Rafael Nadal ile Daniil Medmedev!

MEDMEDEV İKİNCİ KEZ FİNALDE

Bir diğer yarı final karşılaşmasında ise Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas ile Rus tenisçi Daniil Medvedev karşı karşıya geldi. Rakibini 3-1 mağlup eden dünya 2 numarası Rus raket Daniil Medvedev, Rafael Nadal'ın rakibi oldu. Üst üste ikinci kez Avustalya Açık'ta mücadele edecek olan Medvedev, geçen yıl finalde Djokovic'e kaybetmişti. 25 yaşındaki tenisçi bu kez Rafael Nadal'la şampiyonluk maçına çıkacak. Medvedev geçen yıl Amerika Açık'ı kazanmıştı.

Avustralya Açık'ta erkeklerde finalin adı belli oldu! Rafael Nadal ile Daniil Medmedev!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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