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Avustralya Açık’ta şampiyon Naomi Osaka

Avustralya Açık 2019 tek kadınlar kategorisinde mücadele eden Japon tenisçi Naomi Osaka, final maçında karşılaştığı Petra Kvitova'yı 2-1'lik skorla mağlup ederek, Avustralya Açık 2019'da şampiyon oldu.

Avustralya Açık’ta şampiyon Naomi Osaka

Avustralya Açık 2019 tek kadınlar kategorisinde mücadele eden Japon tenisçi Naomi Osaka, final maçında karşılaştığı Petra Kvitova'yı 2-1'lik skorla mağlup ederek, Avustralya Açık 2019'da şampiyon oldu. Osaka, bu galibiyetle dünya 1 numarası oldu.

Avustralya Açık 2019'da tek kadınlarda şampiyon, oynanan final maçıyla belli oldu. 4 numaralı seri başı Naomi Osaka, finalde karşılaştığı Çek raket Petra Kvitova'yı 7-6, 5-7, 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek, kupayı almayı başardı. Rod Laver Arena'da oynanan ve toplam 2 saat 27 dakika süren mücadelede Osaka, sergilediği etkili performans ile 8 numaralı seri başı Kvitova'yı geçerek Avustralya Açık'ta ilk kez şampiyon olmayı başardı. Kariyerinde Avustralya Açık'ta ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayan 21 yaşındaki raket, dünya 1 numarası olurken Amerika Açık 2018'in ardından ikinci kez bir Grand Slam şampiyonluğu yaşadı.

Japon tenisçi, mücadele sonunda sevinç göz yaşlarını tutamazken, rakibi Kvitova'ya sarılarak kendisini tebrik etti.

Kaynak: İHA

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