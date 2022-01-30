Avustralya Açık'ta tarihi geri dönüş! Zafer Rafael Nadal'ın!

Avustralya Açık Tenis Turnuvası Daniil Medvedev'e karşı 2-0 geriden gelen Rafael Nadal, finali kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Bu sonuçla birlikte İspanyol tenisçi, Avustralya'da 21. Grand Slam şampiyonluğuna ulaşarak Federer ile Djokovic'i geçti ve en çok zafere ulaşan erkek tenisçi unvanına sahip oldu.

5 SAAT 28 DAKİKA SÜRDÜ

35 yaşındaki tenisçi, 5 saat 28 dakika süren karşılaşmanın sonunda 25 yaşındaki Rus rakibi Daniil Medvedev'e karşı 2-0'dan dönerek 3-2 ile kazanmayı bildi. İspanyol raket rakibini 2-6, 6-7, 6-4, 6-4 ve 7-5'lik setlerle mağlup etti ve Avustralya Açık Tek Erkekler'de şampiyon oldu.

"ONA YORULDUN MU DİYE SORDUM"

Karşılaşmanın ardından konuşan Medvedev, "Gerçekten konuşmak çok zor. Maç bitince hemen ona şunu sordum: Yoruldun mu. Gerçekten en merak ettiğim şey buydu. Rafa ve takımını tebrik ediyorum. Kendi ekibimi de tebrik ediyorum. En iyimizi verdik. Bir sonrakinde daha iyi olmaya çalışacağım" dedi.

"BİR GÜN BU KUPAYI KALDIRACAKSIN"

Rafael Nadal ise Rus tenisçiyi onurlandırarak "Medvedev, sen harika bir şampiyonsun. Bu pozisyonda daha önce ben de bulundum. Şüphem yok ki, günün birinde bu kupayı kaldıracaksın. Seni ve takımını tebrik ediyorum. Kortu seninle paylaşmak onurdu" şeklinde konuştu.