Avustralya Başbakanı Scott Morrison açıkladı: Aşı olmayanlara kısıtlama geliyor!

Avustralya Başbakan Morrison, Melbourne'deki 3AW radyosuna, Kovid-19 aşılarının halka ulaştırılması, Delta varyantıyla mücadele ve devam eden kapanmanın ne zaman sona ereceğine dair açıklamalarda bulundu. AstraZeneca aşısının ilk dozunu yaptıranlara ikinci dozlarını almak için ecele etmeleri tavsiyesinde bulunan Morrison, "Yıl sonuna kadar aşı olmak isteyenler bu fırsata sahip olacak." dedi.

"KENDİLERİ VE BAŞKALARI İÇİN TEHLİKE OLUŞTURUYORLAR"

Morrison, Kovid-19 aşısının zorunlu olmadığını ancak aşı olmayı reddeden Avustralyalıların, aşı yaptıranlara göre daha fazla kısıtlamayla karşılaşacağını aktararak "Kendileri ve başkaları için tehlikeli oldukları için aşı olmayan kişilere daha fazla kısıtlama getirmemiz gerekecek. Eğer aşılanmadıysanız, kendinize ve çevrenize aşılı insanlardan daha büyük sağlık riski oluşturuyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 25 milyon 795 bin nüfuslu ülkede, bugüne kadar ilk doz aşılarını yaptıranların oranı yüzde 31,34, ikinci dozu da yaptıranlarının oranı ise yüzde 13,8.

SYDNEY'DE İKİ KİŞİ ÖLDÜ

Avustralya'da Delta varyantının en fazla etkili olduğu eyalet olan NSW'nin başkenti Sydney'de, 239 kişiye koronavirüs teşhisi konuldu. Biri kadın iki kişinin daha virüse bağlı olarak hayatını kaybettiği açıklandı.

Bu yılki en yüksek vakanın kaydedildiği Syndey'de 28 Ağustos'a kadar sürecek tam kapanma kurallarına yeni kısıtlamalar eklendi. Yeni kısıtlama kurallarında, sebep ne olursa olsun evlerinden çıkanlara dışarıda maske takma zorunluluğunun yanı sıra alışveriş ve egzersiz için evlerindenmaksimum 5 kilometre uzaklaşma sınırı getirildi.

33 BİN 720 KİŞİ ÖLDÜ

Avustralya Federal Sağlık Bakanlığının verilerine göre Kovid-19'un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana virüse yakalanan 33 bin 720 kişiden 923'ü hayatını kaybetti.

Ülkede 2 bin 851 aktif vakadan 58'i yoğun bakımda olmak üzere 217 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor.