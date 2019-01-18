Avustralya insan haklarında sınıfta kaldı

Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü yayınladığı raporda, Avustralya'nın Göçmen ve İnsan Hakları politikalarını sert bir dille eşletirdi. Raporda özelikle şu an içişleri bakanı görevini yürüten Peter Dut ton'ın göçmen bakanı olduğu zamanlarda yaptığı çalışmalar ele alındı.

Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü Avustralya'da yaşanan insan hakları ihlallerini içeren bir rapor yayınladı. Örgüt tarafından hazırlanan raporda özelikle şuan İçişleri Bakanı görevini yürüten Peter Dutton'ın Göçmen Bakanı olduğu zamanlarda yürüttüğü çalışmalar hedef alındı. Dutton'ın Göçmen Bakanı iken izlediği politikaların "ikiyüzlü" ve "ayrımcı" olarak değerlendirildiği raporda ayrıca pek çok konuda eleştiri yapıldı.

Özelikle Dutton'ın 2 yabancı çocuk bakıcısına, " kamu yararı" gerekçesi ile turist vizesi verildiğinin hatırlatıldığı raporda Dutton'ın mültecilere ise aynı hassasiyeti göstermediği vurgulandı. Raporda konuyla ilgili, "Avustralya'nın göçmenlik politikasının ikiyüzlülüğü, dönemin Göçmenlik Bakanı Peter Dutton'ın yabancı dadılara "kamu yararı" gerekçesiyle 2015'te turist vizesi vermesine karşın farklı ülkelerde bulunan mültecilerin tıbbi gerekçeler ile Avustralya'ya nakil taleplerinin kabul edilmemesinin ortaya çıkması ile doğrulanıyor" ifadelerine yer verildi.

Raporda ayrıca Dutton'ın İçişleri Bakanı görevini yürütmeye başladığı dönemden bu yana Avustralya hapishanelerindeki Aborjinlerin sayısındaki artışa da dikkat çekildi.

Siyasete girdiğinden beri pek çok skandal açıklamaya imza atan Dutton'ın daha önce de "Müslümanların ülkeye alınması hataydı" şeklinde ifadeler kullandığı biliniyor.

Kaynak: İHA