Münkirlik ne demek, TDK'ya göre Münkirlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Bakan Kurum duyurdu: "Paris İklim Anlaşması'nı ekimde Meclis'in onayına sunacağız"Avustralya'da 6 büyüklüğünde deprem! Beşik gibi sallandılar!Resmi Gazete'de bugün (22.09.2021) | 22 Eylül 2021 Resmi Gazete kararlarıİpka ne demek, TDK'ya göre İpka kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?22 Eylül 2021 Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: O bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış!Olein ne demek, TDK'ya göre Olein kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Sülfat ne demek, TDK'ya göre Sülfat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Leğen İbrik ne demek, TDK'ya göre Leğen İbrik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Münferiden ne demek, TDK'ya göre Münferiden kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Avustralya'da 6 büyüklüğünde deprem! Beşik gibi sallandılar!

Avustralya'da 6 büyüklüğünde deprem! Beşik gibi sallandılar!

Avustralya'nın Victoria eyaletinde meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremde, eyaletin başkenti Melbourne’da bulunan bazı binalarda hasar meydana geldi.

Geoscience Avustralya'nın haberine göre; Merkez üssü Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'un yaklaşık 180 kilometre kuzeydoğusunda 6,0 büyüklüğündeki depremin, 10 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. Şiddetli depremin ardından ülkede tsunami uyarısı verilmedi. Gün içinde ise 4,0 şiddetinde artçı sarsıntının olduğu belirtildi.

Avustralya'da 6 büyüklüğünde deprem! Beşik gibi sallandılar!

Hissedilen şiddetli depremde, yaralanma ve can kaybı olmadığı biliniyor ancak, Melbourne kentinde bazı binalarda hasar meydana geldiği öğrenildi.

Avustralya'da 6 büyüklüğünde deprem! Beşik gibi sallandılar!

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT