Avustralya'da 6 büyüklüğünde deprem! Beşik gibi sallandılar!

Geoscience Avustralya'nın haberine göre; Merkez üssü Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'un yaklaşık 180 kilometre kuzeydoğusunda 6,0 büyüklüğündeki depremin, 10 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. Şiddetli depremin ardından ülkede tsunami uyarısı verilmedi. Gün içinde ise 4,0 şiddetinde artçı sarsıntının olduğu belirtildi.

Hissedilen şiddetli depremde, yaralanma ve can kaybı olmadığı biliniyor ancak, Melbourne kentinde bazı binalarda hasar meydana geldiği öğrenildi.