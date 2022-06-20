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Avustralya'da bir ilk! Fatima Payman, parlamentoya giren ilk başörtülü kadın oldu!

Avustralya'da bir ilk yaşandı. Avustralya'da İşçi Partisi'nden Senato'ya seçilen Fatima Payman, parlamentoya giren ilk başörtülü kadın oldu.

Avustralya'da bir ilk! Fatima Payman, parlamentoya giren ilk başörtülü kadın oldu!

Canberra Times'da yer alan habere göre, 8 yaşında annesi ve üç kardeşi ile Afganistan'dan mülteci olarak Avustralya'ya gelen Payman, Batı Avustralya'nın 6. Senato koltuğunu kazandı. Avustralya Seçim Komisyonu, Batı Avustralya eyaleti için 27 yaşındaki Payman'ın galibiyetini doğruladı.

Avustralya'da bir ilk! Fatima Payman, parlamentoya giren ilk başörtülü kadın oldu!

"ONUR VE AYRICALIK DUYUYORUM"

Parlamentoya giren ilk başörtülü kadın olan Payman, İşçi Partisi'nden Ed Husic ve Anne Aly ile Senatodaki üç Müslüman Avustralyalıdan biri olacak. Seçim Komisyonunun sonuçları paylaşmasının ardından açıklama yapan Payman, yeni görevine seçilmekten onur ve ayrıcalık duyduğunu belirtti.

Avustralya'da bir ilk! Fatima Payman, parlamentoya giren ilk başörtülü kadın oldu!

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Başbakan Yardımcısı Patrick Gorman, Twitter üzerinden, Payman'ı tebrik etti.

Avustralya'da bir ilk! Fatima Payman, parlamentoya giren ilk başörtülü kadın oldu!

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