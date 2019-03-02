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  3. Avustralya’da büyük yangın: Yüzlerce itfaiye eri müdahale ediyor

Avustralya’da büyük yangın: Yüzlerce itfaiye eri müdahale ediyor

Avusturalya'nın Victoria eyaletinde büyük bir yangın meydana geldiği ve yaklaşık 300 itfaiye erinin olaya müdahale ettiği öğrenildi.

Avustralya’da büyük yangın: Yüzlerce itfaiye eri müdahale ediyor

Avusturalya'nın Victoria eyaletinde büyük bir yangın meydana geldiği ve yaklaşık 300 itfaiye erinin olaya müdahale ettiği öğrenildi.

Avusturalya'nın Victoria eyaletindeki kırsal bir bölgede büyük bir yangın çıktığı ve yaklaşık 300 itfaiye erinin olaya müdahale ettiği öğrenildi. Yangının yerleşim yerlerine yakın olması ise korkuya yol açtı.

Kaynak: İHA

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