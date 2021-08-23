Avustralya'da güneş enerjisi, kömürden elde edilen enerji üretimini ilk kez geride bıraktı

The Guardian'da yayınlanan habere göre, güneşli havaların ardından kömür katkısının 9,315 MW ile rekor düşüş göstermesi, güneş enerjisinin 9,427 MW ile baskın payı sağlaması sadece birkaç dakika sürdü. Kısa bir süre için güneş enerjisinin ulusal elektrik üretiminin yüzde 57'sini kapsadığını söyleyen Melbourne Üniversitesi iklim ve enerji araştırma görevlisi ilkbaharda düşük talep olduğunu belirterek Dylan McConnell, "Aslında bu rakamları elde etmek için henüz sezonda oldukça erken bir zaman dilimindeyiz. Ancak, ısıtma veya soğutma kullanmadığımız için ilkbaharda düşük talep kombinasyonu var" dedi.

Bunun sadece geçici olduğunu söyleyen McConnell, "Avustralya'nın yenilenebilir enerjinin zirvesinden çok uzak olduğunu" aktardı.