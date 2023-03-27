Avustralya'da halk şokta! finans şirketinin 8 milyona yakın kişiye ait verileri siber saldırıda çalındı

Avustralya'da 16 Mart'ta "Latitude Financial" isimli finansal hizmet şirketinin yaklaşık 8 milyon kişiye ait verileri, siber saldırıda ele geçirildi.

YAYINLAMA
Google News
Avustralya'da halk şokta! finans şirketinin 8 milyona yakın kişiye ait verileri siber saldırıda çalındı

ABC News'in haberine göre, Latitude Financial, bilgisayar korsanlarının siber saldırısında çalınan hassas kişisel verilere dair açıklama yaptı.

Açıklamada, Avustralya ve Yeni Zelandalı müşterilere ait verilerin arasında 7,9 milyon sürücü belgesi, 53 bin pasaport numarası ve 100'e yakın müşterinin aylık mali bilgilerinin bulunduğu belirtildi.

8 MİLYONA YAKIN KİŞİYE AİT VERİLERİ SİBER SALDIRIDA ÇALINDI

Bunun yanı sıra en yenisi 2005'e dayanan 6,1 milyon verinin daha çalındığı kaydedilen açıklamada, çalınan kimlik belgelerini değiştirmek isteyenlere geri ödeme yapılacağı ifade edildi.

Latitude Financial Üst Yöneticisi (CEO) Ahmed Fahour, yaptığı yazılı açıklamada, kişisel verileri çalınan kişilerden özür diledi.

Fahour, "Saldırıdan etkilenen platformlarımızı düzeltiyoruz, ayrıca önümüzdeki günlerde çalışmaya tekrar başladığımızda uygulanacak ilave güvenlik önlemleri aldık." ifadesini kullandı.

Siber Güvenlik Bakanı Clare O'Neil de Latitude Financial'ın saldırıdan etkilenen müşterilerinin gelecekteki risklerden korunmasını sağlamak için hükümetle işbirliği yaptığını söyledi.

O'Neil, siber saldırılara hızlı müdahale edilmesi amacıyla yeni bir birim kurulmasının planlandığını duyurdu.

Öte yandan yerel medyadaki haberlerde siber saldırı mağdurlarının sayısının, başta açıklanan rakamlardan daha yüksek olduğuna işaret edildi.

Avustralya'da halk şokta! finans şirketinin 8 milyona yakın kişiye ait verileri siber saldırıda çalındı

LATİTUDE FİNANCİAL'A SİBER SALDIRI

Avustralya'da Latitude Financial şirketi, 16 Mart'ta siber saldırıya uğradığını Avustralya Menkul Kıymetler Borsası (ASX) aracılığıyla duyurmuştu.

Latitude Financial, bilgisayar korsanlarının yaklaşık 330 bin müşterisine ait kişisel verileri ele geçirdiğini açıklamıştı.

Verilerin arasında 100 bin sürücü belgesinin de olduğunu duyuran şirket, bilgisayar korsanlarının fidye isteyip istemediğine dair açıklama yapmamıştı.

Hükümet, daha önce şirketlerin fidye ödememe kararını desteklerken eski Başbakan Scott Morrison da 1,7 milyar dolarlık siber güvenlik planlarını duyurmuştu.

Yenilenen stratejiyle İçişleri Bakanlığı bünyesinde "ulusal siber ofisi" kurulacağı belirtilmişti.

KAYNAK: AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Dünya devi teknoloji şirketi Toshiba satılıyor!
Dünya devi teknoloji şirketi Toshiba satılıyor!
TikTok CEO'su Shou Chew ABD'de güvenlik açığı nedeniyle ifade verdi!
TikTok CEO'su Shou Chew ABD'de güvenlik açığı nedeniyle ifade verdi!
TikTok'a bir darbe daha! İngiltere ve İskoçya Tiktok'u yasakladı!
TikTok'a bir darbe daha! İngiltere ve İskoçya Tiktok'u yasakladı!
Yeni Altay tankı test için Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi
Yeni Altay tankı test için Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi
Son Haberler
1 yıllık evli çift birbirine girdi! Kadın kocasını bıçaklayarak öldürdü!
1 yıllık evli çift birbirine girdi! Kadın kocasını bıçaklayarak öldürdü!
Pendik’de yanan otelde hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi!
Pendik’de yanan otelde hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi!
Yüksek telefon faturalarından bıkanlar dikkat! Hattını o şebekeye taşıyan 85 TL ödeyecek: Açıklama yapıldı
Yüksek telefon faturalarından bıkanlar dikkat! Hattını o şebekeye taşıyan 85 TL ödeyecek: Açıklama yapıldı
Rusya şokta! "Putin'in görevlendirdiği Rus komutan öldürüldü"
Rusya şokta! "Putin'in görevlendirdiği Rus komutan öldürüldü"
WhatsApp ve Meta'ya ağır ceza! Kişisel Verileri Koruma Kurumu 2 milyon 665'er bin lira ceza kesti!
WhatsApp ve Meta'ya ağır ceza! Kişisel Verileri Koruma Kurumu 2 milyon 665'er bin lira ceza kesti!
Samsung yepyeni Galaxy A Serisi son yeniliklerini kullanıcılara sundu
Samsung yepyeni Galaxy A Serisi son yeniliklerini kullanıcılara sundu
Çok Okunanlar
İsrail'de Savunma Bakanı görevden alınmasından sonra halk sokağa indi
İsrail'de Savunma Bakanı görevden alınmasından sonra halk sokağa indi
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun darbedilmesiyle ilgili 3 polis memuru tutuklandı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun darbedilmesiyle ilgili 3 polis memuru tutuklandı
Samsun'dan acı haber! Çekici ile polis motosikleti çarpıştı:1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Samsun'dan acı haber! Çekici ile polis motosikleti çarpıştı:1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Leyla ile Mecnun'un "Ak Sakallı Dede"siydi! Usta oyuncu Köksal Engür hayatını kaybetti
Leyla ile Mecnun'un "Ak Sakallı Dede"siydi! Usta oyuncu Köksal Engür hayatını kaybetti
Deprem sonrası o telefonların satışı patlamıştı! Meğer herkes bu yüzden satın alıyormuş!
Deprem sonrası o telefonların satışı patlamıştı! Meğer herkes bu yüzden satın alıyormuş!
Twitter Blue, Türkiye'de kullanıcalara sunuldu!
Twitter Blue, Türkiye'de kullanıcalara sunuldu!
Yorumlananlar
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!