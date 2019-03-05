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  3. Avustralya’da orman yangını: 9 ev yıkıldı

Avustralya’da orman yangını: 9 ev yıkıldı

Avustralya'da devam eden orman yangınlarında 9 evin alevlerden etkilenerek yıkıldığı kaydedildi.

Avustralya’da orman yangını: 9 ev yıkıldı

Avustralya'da devam eden orman yangınlarında 9 evin alevlerden etkilenerek yıkıldığı kaydedildi. Yangınlarda bugüne kadar 40 hektar ormanlık alan kül oldu.

Avustralya'nın Victoria Eyaleti'nde başlayan orman yangınları yerleşim yerlerine sıçradı. Melbourne yakınlarındaki Bunyip semtine sıçrayan yangında 9 ev kül oldu. Victoria Acil Durum Birimi gün boyunca uyarılarını sürdürerek, yangınların can kaybına sebebiyet vermemesi için risk altındaki yerleşim yerlerinin boşaltılması istendi.

Yetkililer, eyalet genelinde 38 yangının devam ettiğini bildirirken, 2 bin itfaiyecinin yangınları kontrol altına almak için seferber olduğunu, 71 hava destekli yangın müdahale aracının da uzun uğraşlar verdiğinin altını çizdi. Geçtiğimiz Cuma günü başlayan ve 5 gündür devam eden yangınlarda 40 bin hektardan fazla arazinin alevler arasında kaldığı bildirildi.

Yetkililer Perşembe gününe kadar yangınların devam edeceğini ve bu tarihten önce yangınları kontrol altına alabilmeyi beklemediklerini açıkladı.

Avustralya’da orman yangını: 9 ev yıkıldı

Avustralya’da orman yangını: 9 ev yıkıldı

Kaynak: İHA

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