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Avustralya'da sahile sığınan yaklaşık bin kişi tahliye edildi

Avustralya?da devam eden orman yangınları hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, yangınlar nedeniyle sahile sığınan yaklaşık 4 bin kişiden bini Avustralya Deniz Kuvvetlerince tahliye edildi.

Avustralya'da sahile sığınan yaklaşık bin kişi tahliye edildi

Avustralya?da devam eden orman yangınları hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, yangınlar nedeniyle sahile sığınan yaklaşık 4 bin kişiden bini Avustralya Deniz Kuvvetlerince tahliye edildi.

Ülkenin güneydoğusunda Victoria eyaletinde yer alan Mallacoota sahil kasabasında, yangınlar nedeniyle sahile sığınan yaklaşık 4 bin kişinin tahliyesi için Avustralya Deniz Kuvvetleri çalışma başlatmış ve 2 savaş gemisi eyaletin güneydoğu sahillerine gönderilmişti. Yerel medya sahildeki yaklaşık bin kişinin ve evcil hayvanlarının tahliye edildiğini yazdı. Ayrıca, yaklaşık 2 bin 800 kişinin de Mallacoota?da kalmayı seçtiği belirtildi.

Kaynak: DHA




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