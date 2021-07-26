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Avusturya, Afgan mültecilerin Türkiye'ye gitmesini istiyor: "Afganlar suç oranlarını artırıyorlar ve homofobikler"

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Afganların homofobik ve saldırgan olduğu gerekçesiyle Türkiye'de kalmaları gerektiğini, Avusturya'da mültecileri istemediklerini belirtti.

Avusturya, Afgan mültecilerin Türkiye'ye gitmesini istiyor: "Afganlar suç oranlarını artırıyorlar ve homofobikler"

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Afganistan'da başlayan göç dalgası hakkında açıklama yaptı. Almanya'nın en çok takip edilen gazetelerinden biri olan Bild'e konuşan Sebastian Kurz, Afgan göçmenlerin Avusturya, Almanya ve İsveç gibi ülkelere göç edeceklerine, Türkiye'yi tercih etmelerini söyledi.

Avusturya, Afgan mültecilerin Türkiye'de kalmasını talep ediyor:

AFGANLAR HOMOFOBİK

Avusturya Başbakanı Kurz, Afgan göçmenlerin homofobik olduğunun altını çizerek Avusturya'nın Afgan göçmenlere uygun olmadığını sözlerine ekledi.

Avusturya, Afgan mültecilerin Türkiye'de kalmasını talep ediyor:

Sebastian Kurz, açıklamasında "Afganlar hem homofobikler, hem de suç oranlarını arttırıyorlar. Ülkemizde bu durumlarla karşılaşmak istemiyoruz. Eğer Afganistan'da insanlar kaçmak zorundalarsa, Avusturya, Almanya ya da İsveç'e gelmesinler, Türkiye gibi komşu ülkeleri ya da Afganistan'ın güvenli bölgelerini kesinlikle daha doğru yer olarak görüyorum" ifadelerine yer verdi.

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