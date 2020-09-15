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Avusturya: Mülteciler konusunda AB'den bağımsız kararlar alacağız!

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ülkesinin mülteciler konusunda Almanya başbakanı Angela Merkel'in politikalarını takip etmeyeceğini ve Avusturya'nın son yıllarda zaten çok fazla sayıda öülteci kabul ettiğini söyledi.

Avusturya: Mülteciler konusunda AB'den bağımsız kararlar alacağız!

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ülkesinin mülteciler konusunda Almanya'nın politikalarını takip etmeyeceğini söyledi. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, mülteciler politikası nedeniyle Almanya Başbakanı Angela Merkel'i eleştirerek, "Avusturya olarak, Merkel'in mülteciler politikasının peşinden gitmeyeceğiz. Moria kampından reşit olmayan çocukların alınmasını da doğru bulmuyoruz. Avusturya olarak mülteciler konusunda AB'den bağımsız kararlar alacağız. Bir çok Avrupa ülkesinin de Yunanistan'dan mülteci kabul edeceğini varsaymıyorum. Avusturya olarak son yıllarda çok çok yüksek sayıda mülteci aldık" dedi.

Avusturya Başbakanı Kurz: Mülteciler konusunda AB'den bağımsız kararlar alacağız!

"ŞANSÖLYE, ENTEGRENİN ÖNEMLİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Ülke olarak Avrupa Birliği'ndeki (AB) göç hareketlerinden en çok etkilenen üçüncü ülke olduklarını söyleyen Kurz, "İsveç'ten sonra en çok çocuğu biz aldık. Sadece bu yıl Avusturya'da 3 bin 700 çocuğa iltica prosedüründe olumlu bir kararla koruma sağlandık. Sonuç olarak, Avusturya entegrasyon alanında büyük zorluklarla karşılaşmaktadır. Şansölye, sürekli olarak yenilerini kabul etmek yerine önce bunları entegre etmenin önemli olduğunu söyledi" diye konuştu.

Avusturya Başbakanı Kurz: Mülteciler konusunda AB'den bağımsız kararlar alacağız!

Berna Akkaya
Editör


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