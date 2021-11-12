Avusturya Sağlık Bakanlığı duyurdu: Pazartesi gününden itibaren aşı olmayanlar sokağa çıkamayacak!

Önümüzdeki pazartesi gününden itibaren Avusturya’nın Yukarı Avusturya ve Salzburg eyaletlerinde aşı olmayan vatandaşlara yönelik uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının ülkenin tamamında geçerli olması planlanıyor. Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg, basın haberi basın açıklamasında duyurdu. Açıklamada, pazar günü eyalet başkanları ve uzmanlarla gerçekleştirilecek görüşme sonrası, ülke genelinde birinci doz aşısını dahi olmamış kişilere yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına onay verilebileceğini aktardı. Schallenberg, herkesi kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasına karşı olduğunu kaydederek, salgınla mücadelede federal düzeyde ortak hareket edilmesine dikkat çekti.

KARAR, BELİRLİ BÖLGELER İÇİN KESİNLEŞTİ

Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein da pazartesi gününden itibaren Yukarı Avusturya ve Salzburg eyaletlerinde aşı olmamakta ısrarcı olan vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının kesinleştiğini bildirdi. Ancak, ülke geneli için benzer bir uygulamanın ne zaman yürürlüğe gireceğine dair soruları yanıtsız bıraktı.

Söz konusu iki eyalette pazartesiden itibaren aşı yaptırmayanların hastalığı geçirmiş ya da PCR test yaptırmış olsalar bile dışarı çıkmasına izin verilmeyecek.