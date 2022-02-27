Avusturya ve Belçika, hava sahasını Rusya'ya kapattı!

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı kararından sonra Avrupa Birliği, Rusya'ya hava sahasını kapattığını açıklamıştı. Bu kararı destekleyen birçok ülke de kararları art arda açıklamaya başladı. Avusturya Çevre, Ulaştırma ve Teknoloji Bakanı Leonere Gewessler ve Belçika Başbakanı Alexander de Croo, yaptıkları açıklamada ülkelerinin hava sahasının tüm Rus uçaklarına kapatıldığını duyurdu.

BİRLİKTE HAREKET ETME ÇAĞRISI

Avusturya Çevre, Ulaştırma ve Teknoloji Bakanı Leonere Gewessler, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Avusturya'nın Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya hava sahasını kapatma kararını desteklediğini belirtti. Birlikte hareket edildiğinde alınan yaptırım kararlarının etkili olacağını vurgulayan Gewessler, bütün kararların en hızlı şekilde uygulanmasının önemli olduğuna dikkati çekti.

RUSYA'YA UÇUŞLAR DURDURULDU

Gewessler, ülkesinin gerekli bütün önlemleri aldığını belirterek, "Avusturya, alınan karar doğrultusunda tüm Rus uçaklarına hava sahasını hemen kapatacak." ifadesini kullandı. Avusturya Hava Yolları (AUA) da Rus hava sahasını kullanmayacağını ve bu ülkeye uçuşların durdurulduğunu bildirdi.

"VAHŞİCE SALDIRANLARA AÇIK DEĞİL"

Öte yandan Belçika Başbakanı Alexander de Croo da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Belçika hava sahasının tüm Rus uçaklarına kapatıldığını belirterek "Uçaklar, insanları birbirine bağlayanlara açıklar, vahşice saldırmaya çalışanlara değil." ifadesini kullandı.

BELÇİKA'DAN UKRAYNA'YA DESTEK

Belçika Başbakanı dün de Ukrayna'nın askeri yardım talebine karşılık vereceklerini bildirmiş, bu kapsamda 2 bin otomatik silah ve 3 bin 800 ton yakıt gönderileceğini açıklamıştı. Belçika'nın ayrıca gelecek dönemde de NATO gücü kapsamında Romanya'ya 300 asker göndereceği kaydedilmişti.

Avusturya ve Belçika'nın kararının ardından Avrupa'da yaklaşık 11 ülke hava sahasını Rusya'ya kapatmış oldu.