Avusturya'da eşinin öldürdüğü Bircan, Kayseri'de toprağa verildi

AVUSTURYA'da eşi Taylan Ünal (33) tarafından öldürülerek cesedi nehre atılan Bircan Dever Ünal (31), memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Bircan'ın babası Sadettin Dever, "Kızımın ölümüne intihar süsünü verdiler. Kızımı götürüp köprüden suya attılar" dedi.

Avusturya'nın Tirol bölgesi İmst kasabasında Bircan Dever Ünal, 25 Haziran Perşembe günü ortadan kayboldu. Bircan'ın eşi Taylan Ünal, polise giderek eşinin kaybolduğunu bildirdi. Polis, durumundan şüphelendiği Taylan Ünal'ı gözaltına aldı. Çelişkili ifadeler veren Ünal, sorgusunda cinayeti itiraf etti. Eşiyle kıskançlık nedeniyle kavga ettiğini iddia eden Taylan Ünal, önce boğazını sıktığını ardından da yastıkla boğduğunu ve cesedini Inn Nehri'ne atığını söyledi. Nehirde yapılan arama sonucu Bircan'ın cesedi bulundu.

KAYSERİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Genç kadının cenazesi Avusturya'da yapılan otopsinin ardından Türkiye'de memleketi Kayseri'ye getirildi. Kayseri'nin Develi ilçesi Karapınar mahallesindeki cenazeye kadın dernekleri, cinayete kurban giden Bircan Dever Ünal'ın babası Sadettin, annesi Nuray ve 2 yaşındaki oğlu Kaan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede genç kadının yakınları göz yaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Bircan Dever Ünal'ın cenazesi toprağa verildi. Küçük Kaan, annesinin mezarına çiçek bıraktı.

'BENİM KIZIM BUNU HAKETMEDİ'

Acılı baba Sadettin Dever, "Benim her şeyimi alimden aldı. O benim anam, babamdı. Onun en ağır cezayı almasını arzu ediyorum. Benim kızım bunu hak etmedi. Bu adamın her pisliğine "düzelir" diye göğüs gerdi; ancak düzelmedi. En sonunda benim kızımın canına kıydı. Bunu bütün dünya duysun. Bir daha böyle bir şey olmasın. Allah düşmanımın başına vermesin. Bizi 3 gün oyaladılar. Kızıma intihar süsü verdiler. Kızımı götürüp köprüden suya attılar. İnsanlık böyle mi olur?" dedi.

Nuray Dever ise, "O benim değil, halkın çocuğu oldu, halkın Bircan'ı oldu. Acı günlerimi paylaşan herkesten Allah razı olsun. Allah böyle bir acıyı düşmana vermesin. Analar acı çekmesin. Kimsenin yüreği yanmasın. 2 yaşındaki evladı geride kalmasın" diye konuştu.

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Kaynak: DHA