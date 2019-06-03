Avusturya’da geçici hükümet yemin etti

Avusturya'da eski Şansölye Sebastian Kurz ve hükümetinin güvenoyu alamamasının ardından Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen tarafından görevlendirilen eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Dr. Brigitte Bierlein ve kabinesi yemin ederek göreve başladı.

Avusturya'da erken seçimlerin yapılacağı Eylül ayına kadar ülkeyi yönetecek geçici hükümet yemin ederek göreve başladı. Avusturya'da eski Şansölye Sebastian Kurz ve hükümetinin güvenoyu alamamasının ardından Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Dr. Brigitte Bierlein'e hükümet kurma görevi verdi. Bugün düzenlenen törende Brigitte Bierlein liderliğindeki seçim hükümeti yemin ederek göreve başladı.

Hofburg Sarayı'nda düzenlenen, yemin töreninde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Bellen, ülkedeki siyasi krize değinerek anayasanın böyle durumlara hazırlıklı olması sayesinde sıkıntılı sürecin güzel yönetildiğini söyledi.

Kaynak: İHA