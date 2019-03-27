Avusturya’da Mogersdorf Türk Şehitliği açıldı

Raab Suyu Savaşı'nda 1664 yılında cereyan eden şehit düşen Osmanlı askerleri anısına yapılan şehitlik açıldı. Resmi açılış töreni, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın Avusturya'yı ziyareti vesilesiyle gerçekleştirildi.

Avusturya'nın Mogersdorf kasabasında 1664'te yapılan Raab Suyu Savaşı'nda hayatını kaybeden Osmanlı askerleri için yapılan şehitliğin resmi açılış töreni düzenlendi. Açılışı Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran gerçekleştirdi. Kıran, Türk Şehitliğini ziyaret ederek Viyana'da Türk sivil toplumu ve iş dünyasından temsilcilerle bir araya geldi. Açılış törenine Viyana Büyükelçisi Ümit Yardım, AGİT Daimi Temsilcisi Büyükelçi Rauf Engin Soysa, Avusturya Başkonsolos Asip Kaya, Mogersdorf Belediye başkanı Josef Korpisch ve beraberindeki heyet yanı sıra Türk sivil toplum örgütleri temsilcileri ve burada yaşayan Türk toplumu katıldı.

Kuran-ı Kerim okundu, konuşmalar yapıldı

Açılış törenine konan çiçeklerden sonra şehitler anısına saygı duruşu yapıldı. İki ülke marşlarının ardından, yapılan Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, günün önem ve anlamına değinen bir konuşma yaptı. Kıran, "Mogersdorf'da bugün önemli bir gün anısına burada bulunmaktayız. Anıtımızın Türkiye- Avusturya ilişkileri anısına hayırlı olmasını diliyorum. Avusturya ile kültür anlaşması çerçevesinde ülkelerimizi bir birine bağlayan dostluk köprülerini, bu anlamlı sembolleri yerinde ziyaret etmek istedik" ifadelerini kullandı.

"Türk toplumundan güç alarak aziz şehitlerimizi yaşatacağız"

Konuşmasında ortak tarih sayesinde Türkiye ve Avusturya'yı birbirine bağlayan birçok köprü olduğuna değinen Kıran, "Ben burada ülkem adına burada bulunuyorum. Böyle bir anıtın yapılmasına destek oldukları için 1664 yılında, 355 yıl önce burada aziz şehitlerimizin hatıralarını yaşatmamıza müsaade ettikleri için destekleri ve Barış yolu ve barış taşı projeleri gerçekleştirdikleri için Mogersdorf Belediye Başkanına teşekkür ediyorum. Burada yaşayan Türk toplumundan da güç alarak aziz şehitlerimizin anılarını yaşatmaya devam edeceğiz. Burası Avusturya Türkiye adına önem veren bir alana dönüştü. Bu anıt Avusturya Türkiye arasında kalıcı bir nişanesi olarak görüyoruz" dedi.

Burgerland Eyalet Meclisi Başkanı Verana Duntst, Avusturya halkının barışa ne kadar önem verdiğine işaret ederek hoş görünün önemine değindi. Duntst, "Buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Mogersdorf küçük bir kasaba olmasının yanı sıra burada vuku bulan savaştan dolayı büyük bir öneme sahip. Ayrıca da barışı bu bağlamda da çok önemsiyoruz. Bu bağlamda barış inşa edilmiştir" diye konuştu.

Kaynak: İHA