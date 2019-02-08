Avusturya’da PKK’lı terörist memuru odasında öldürdü

Avusturya'nın Dornbirn kentinde Sosyal İşler Bürosu amirini odasında bıçaklayarak öldüren katil zanlısının terör örgütü PKK mensubu olduğu açıklandı.

Avusturya'nın Vorarlberg eyaletine bağlı Dornbirn kentinde 49 yaşındaki Sosyal İşler Bürosu amiri odasında bıçaklanarak öldürülmüştü. Avusturya basınında adı açıklanmayan cinayet zanlısının bir Türk olduğu duyurulmuştu. Katil zanlısının terör örgütü PKK mensubu Soner Ö. (34) olduğu öğrenildi. İltica başvurusu konusunda Avusturyalı yetkili ile tartışan ve isteklerini kabul etmeyen memuru öldürerek olay yerinden kaçan katil zanlısı, emniyet güçleri tarafından yakalandı. Katil zanlısının yakalanmasının ardından polis tarafından yapılan açıklamada, "katilin pişmanlık duymadığı ve cinayeti soğukkanlılıkla" işlediği aktarıldı.

"Ülkemiz için yeni bir tehdit durumu"

Dornbirn Güvenlik Konseyi Başkanı Christian Gartner, "Acil olarak güvenlik önlemlerini arttırma ihtiyacı doğdu. Bence bu cinayet tamamen ülkemiz için yeni bir tehdit durumu" dedi.

Dornbirn Belediye Başkanı Markus Wallner ise, "Çalışanların güvenliği her şeyden daha önemlidir. Tüm devlet binalarının güvenlik durumları yenilenecek" diye konuştu.

Avusturya basınında çıkan haberlerde, 2009'da çok sayıda suça bulaştığı için iltica başvurusu reddedilerek sınır dışı edilen Soner Ö.'nün yılbaşında yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı, terör örgütü PKK üyesi olarak "Türk ordusuna karşı savaştığını" söyleyerek tekrar iltica başvurusunda bulunduğu belirtildi.

Kaynak: İHA