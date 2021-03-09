Avusturya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Avusturya'nın Bayrağı Nasıldır?

Avusturya ya da resmî adıyla Avusturya Cumhuriyeti, Orta Avrupa'da denize kıyısı olmayan, dokuz eyaletten oluşan ülke. Batıda Lihtenştayn ve İsviçre, güneyde İtalya ve Slovenya, doğuda Macaristan ve Slovakya, kuzeyde ise Almanya ve Çek Cumhuriyeti ile komşudur.

Avusturya'nın Başkenti?

“Viyana” şehri Avusturya'nın başkentidir.

Avusturya'nın Para Birimi Nedir?

“Euro” Avusturya'nın para birimidir.

Avusturya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Avusturya'nın telefon alan kodu : + 43

Avusturya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Avusturya

Avusturya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Viyana

Avusturya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Austria

Avusturya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Vienna

Avusturya'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Wien

Avusturya'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Österreich

Avusturya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Almanca

Avusturya'nın Bayrağı Nasıldır?