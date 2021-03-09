Avusturya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Avusturya'nın Bayrağı Nasıldır?
Avusturya'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Avusturya'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Avusturya hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Avusturya ya da resmî adıyla Avusturya Cumhuriyeti, Orta Avrupa'da denize kıyısı olmayan, dokuz eyaletten oluşan ülke. Batıda Lihtenştayn ve İsviçre, güneyde İtalya ve Slovenya, doğuda Macaristan ve Slovakya, kuzeyde ise Almanya ve Çek Cumhuriyeti ile komşudur.
Avusturya'nın Başkenti?
“Viyana” şehri Avusturya'nın başkentidir.
Avusturya'nın Para Birimi Nedir?
“Euro” Avusturya'nın para birimidir.
Avusturya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Avusturya'nın telefon alan kodu : + 43
Avusturya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu
Avusturya
Avusturya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu
Viyana
Avusturya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu
Austria
Avusturya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu
Vienna
Avusturya'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Wien
Avusturya'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Österreich
Avusturya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Almanca