Awka Ashta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Awka Ashta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Awka Ashta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Awka Ashta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Awka Ashta 5 Eylül 1999 tarihinde Ethiopia şehrinde doğmuştur. İsrail,Etiyopya uyrukludur.Gerçek adı da אווקה אשטה şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Awka Ashta Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oberta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Jerusalem futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Jerusalem takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Awka Ashta'nin Hapoel Jerusalem ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Awka Ashta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Awka Ashta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Awka Ashta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Awka Ashta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Hapoel Katamon

Awka Ashta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Awka Ashta şuan Hapoel Jerusalem takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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